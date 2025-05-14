"Смикнув за кермо": ТЦК розкрив подробиці ДТП з мобілізованими у Києві
У Києві сталася ДТП за участю автівки ТЦК. Як виявилось, один з мобілізованих чоловіків несподівано смикнув за кермо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП
"В мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспорту пригоду в Києві", - повідомили в центрі.
Як зауважили в ТЦК, для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, вони повідомили, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП.
"Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують", - додали в центрі.
Як пояснили співробітники ТЦК, внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.
"Під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК та СП, загрози їх життю не має", зазначили в центрі.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не повинні ловити ухилянтів, адже це не їхня функція.
Детальніше про те, що насправді входить у їхні обов’язки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас, раніше ми писали, що в одному з районів Харкова, 29 квітня, стався інцидент між співробітниками ТЦК і чоловіком, у якого намагалися перевірити документи.
За даними поліції, під час перевірки документів 29-річний чоловік поводився агресивно і, діставши ніж, погрожував його застосуванням. У результаті цього було відкрито кримінальне провадження.
Крім того, ми повідомляли, що нещодавно в Одесі троє чоловіків видали себе за представників ТЦК і силоміць утримували людей. Як відомо, усім їм оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі.
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