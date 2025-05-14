ua en ru
Ср, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Смикнув за кермо": ТЦК розкрив подробиці ДТП з мобілізованими у Києві

Київ, Середа 14 травня 2025 19:25
UA EN RU
"Смикнув за кермо": ТЦК розкрив подробиці ДТП з мобілізованими у Києві Фото: в Києві сталась ДТП за участі мобілізованих (facebook.com kharkivpolice)
Автор: Каріна Левицька

У Києві сталася ДТП за участю автівки ТЦК. Як виявилось, один з мобілізованих чоловіків несподівано смикнув за кермо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський міський ТЦК та СП

"В мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспорту пригоду в Києві", - повідомили в центрі.

Як зауважили в ТЦК, для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, вони повідомили, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП.

"Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують", - додали в центрі.

Як пояснили співробітники ТЦК, внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись, щоб надати постраждалим необхідну допомогу.

"Під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК та СП, загрози їх життю не має", зазначили в центрі.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) не повинні ловити ухилянтів, адже це не їхня функція.

Детальніше про те, що насправді входить у їхні обов’язки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас, раніше ми писали, що в одному з районів Харкова, 29 квітня, стався інцидент між співробітниками ТЦК і чоловіком, у якого намагалися перевірити документи.

За даними поліції, під час перевірки документів 29-річний чоловік поводився агресивно і, діставши ніж, погрожував його застосуванням. У результаті цього було відкрито кримінальне провадження.

Крім того, ми повідомляли, що нещодавно в Одесі троє чоловіків видали себе за представників ТЦК і силоміць утримували людей. Як відомо, усім їм оголосили про підозру у незаконному позбавленні волі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ТЦК
NEWS
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині
Зеленський чекає Путіна. Що відомо про можливі перемовини в Туреччині
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я