СМИ показали массовое захоронение мирных жителей в Лисичанске

В городе Лисичанск Луганской области, где продолжаются активные обстрелы, тела мирных жителей похоронят в братской могиле. Они погибли от атак российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Массовое захоронение находится на окраине Лисичанска, которую контролируют украинские защитники. Могила представляет собой длинную незакопанную траншею. По словам военных, в ней находятся тела 300 человек, которые погибли в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы.
В братской могиле находятся тела мирных жителей, которые не имеют родственников, что могли бы забрать и похоронить их. Украинские защитники объяснили, что траншею не могут засыпать, поскольку техника направлена на сооружение окопов.
Фото: СМИ показали братскую могилу в Лисичанске (nytimes.com)
Напомним, российские войска обстреляли здание в Лисичанске, где прятались люди. В результате авиаудара погибли три человека.
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