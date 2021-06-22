Смешала разные вакцины. Меркель вакцинировалась препаратом Moderna

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. В этот раз она вакцинировалась препаратом компании Moderna.
Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя правительства Германии.
По его словам, немецкий канцлер получила вторую прививку несколько дней назад.
О каких-либо побочных эффектах ничего не известно, однако уже сегодня Меркель принимала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в ведомстве канцлера в Берлине.
Напомним, 16 апреля Ангела Меркель получила первую прививку от коронавируса. Тогда она вакцинировалась препаратом AstraZeneca.