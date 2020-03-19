Смертность от коронавируса в Италии в 8 раз выше, чем в Китае

В эпицентре вспышки коронавируса - китайском Ухане, смертность от вируса составляла всего 1,4%, тогда как в Италии сейчас этот показатель равен 8,3%. Об этом говорится в научной статье в журнале Nature Medicine.

В целом же, показатель в несколько раз отличается от остального мира в большую сторону. По недавней информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 оказался смертельным в 3,4% случаях, а отличие от первоначальных 1,4%.

На данный момент в мире зафиксировано почти 230 тыс. случаев заражения COVID-19. Почти треть из них припадает на Китай - около 82 тыс. заражений. Смертельных случаев в КНР - 3,2 тысяч.

В то же время в Италии при вдвое меньшем количестве зараженных (41 035 человек) смертей больше, чем в материковом Китае - 3405 погибших.

Напомним, сегодня в Китае впервые не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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