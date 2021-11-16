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Смертность от COVID может расти даже после стабилизации ситуации. Ляшко объяснил почему

Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что смертность от COVID может расти даже после стабилизации ситуации с новыми случаями заражений. Он назвал причину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

"Смертность может продолжать расти даже после стабилизации ситуации в течение двух недель", - сообщил он.

Также Ляшко объяснил, почему так происходит.

"Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через некоторое время после этого может быть летальный исход болезни. Среднее время от появления симптомов до смерти в октябре составлял 14 дней", - отметил глава Минздрава.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей - максимум за все время пандемии.

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КоронавирусМинистерство здравоохранения УкраиныВиктор Ляшко