Смертность от COVID в Индии может в 10 раз превышать официальную статистику

"Количество смертей в Индии за время пандемии COVID-19 может быть в 10 раз выше, чем официальная цифра",- говорится в сообщении.

Согласно исследованию, проведенному Центром глобального развития в США, с января 2020 года по июнь 2021 года от коронавируса умерло на 3-4,7 млн ​​больше человек чем указано в официальных данных.

Указано, что исследование проводилось на основе изучения трех разных источников данных, чтобы изобразить полную картину пандемии в Индии.

"Официальное число смертей от коронавируса в Индии на конец июня 2021 года составляет 400 тысяч... Реальность, конечно, катастрофически хуже ... возможно, погибли миллионы, а не сотни тысяч человек",- предполагают исследователи.

В отчете указано, что установление точного числа погибших от COVID-19 может "оказаться бесчисленным", но эта цифра будет точно "на порядок больше, чем официальные подсчеты".

Согласно официальной статистике, показатель смертности на душу населения в Индии составляет 0,3, по сравнению с 2 в таких странах, как Великобритания, США и Бразилия, где показатели инфицирования ниже.