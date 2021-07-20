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Смертность от COVID в Индии может в 10 раз превышать официальную статистику

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Индия, Вторник 20 июля 2021 11:06
Смертность от COVID в Индии может в 10 раз превышать официальную статистику Фото: смертность от COVID в Индии может в 10 раз превышать официальную статистику (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Реальный показатель смертности от коронавируса в Индии может быть в 10 раз превышать официальные данные. Число неучтенных летальных случаев в стране может достигать 4,7 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Количество смертей в Индии за время пандемии COVID-19 может быть в 10 раз выше, чем официальная цифра",- говорится в сообщении.

Согласно исследованию, проведенному Центром глобального развития в США, с января 2020 года по июнь 2021 года от коронавируса умерло на 3-4,7 млн ​​больше человек чем указано в официальных данных.

Указано, что исследование проводилось на основе изучения трех разных источников данных, чтобы изобразить полную картину пандемии в Индии.

"Официальное число смертей от коронавируса в Индии на конец июня 2021 года составляет 400 тысяч... Реальность, конечно, катастрофически хуже ... возможно, погибли миллионы, а не сотни тысяч человек",- предполагают исследователи.

В отчете указано, что установление точного числа погибших от COVID-19 может "оказаться бесчисленным", но эта цифра будет точно "на порядок больше, чем официальные подсчеты".

Согласно официальной статистике, показатель смертности на душу населения в Индии составляет 0,3, по сравнению с 2 в таких странах, как Великобритания, США и Бразилия, где показатели инфицирования ниже.

Напомним, в прошлом месяце в Индии заявили о наивысшем суточном приросте смертности в результате COVID-19 от начала пандемии.

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