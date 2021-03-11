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Смертность от COVID-19 в Украине может достичь пиковых значений, - НАН

Автор: Даша Харченко

Эксперты из Национальной академии наук Украины и ряда университетов сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в стране. Для расчета использовали мировой опыт математического моделирования развития заболевания.

Об этом говорится на сайте НАН.

Так, на основе статистических данных о динамике эпидемии в Украине и странах Европы ученые создавали и тестировали математическую модель SEIR–U.

Согласно заключению экспертной группы, смертность от COVID-19 продолжает увеличиваться и через 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны.

Осенью 2020 года количество больных коронавирусом ежедневно росла на более чем 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ученые считают весеннюю волну коронавируса в Украине более опасной чем осеннюю, поскольку она имеет характерное стремительное развитие. Ученые считают, что весенняя волна может стать национальной катастрофой.

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