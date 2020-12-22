Смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-октябрь. Всего за первые десять месяцев 2020 года умерло 485 734 человек (в том числе в октябре- 59 047 человек).

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 8 350 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 396 человек. В октябре коронавирус стал причиной смерти 4 050 человек.

Грипп и пневмония стали причиной смерти 4 820 человек (в том числе, в октябре - 1 998).

Таким образом, впервые с начала года COVID-19 обошел среди причин смертности грипп и пневмонию.

По данным Госстата, з январь-октябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5783 человек, среди них туберкулез 2 441, от СПИДа умерло 2 456 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 64 556 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 325 156 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 225 928 человек.

Кроме того, 23043 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3 185 граждан, утопление - 1 335, гибель на пожаре - 839, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 251, отравление алкоголем - 1 675, самоубийства - 5 198, умышленные убийства - 1 122.

Напомним, по данным Госстата за январь-октябрь 2020 года смертность в Украине достигла уровня прошло года. Всего с начала года в Украине умерло 485 734 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 1 044 человек.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2025 года. За шесть лет население сократится на 1 млн человек.