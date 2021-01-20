Смертность от COVID-19 в полтора раза превысила уровень гриппа и пневмонии

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-ноябрь. Всего за первые 11 месяцев 2020 года умерло 549 172 человека (в том числе в ноябре - 63 438 человек).

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 14 534 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 655 человек. В ноябре коронавирус стал причиной смерти 6 184 человек.

Грипп и пневмония стали причиной смерти 9 062 человек (в том числе, ноябре - 4 242).

Таким образом, впервые с начала года COVID-19 обошел среди причин смертности грипп и пневмонию.

По данным Госстата, за январь-ноябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 295 человек, среди них туберкулез 2 649, от СПИДа умерло 2 664 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 70 675 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 365 515 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 254 664 человек.

Кроме того, 25 367 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3 569 граждан, утопление 1 400, гибель на пожаре - 976, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1404, отравление алкоголем - 1862, самоубийства - 5635, умышленные убийства - 1213.

Напомним, по данным Госстата за январь-ноябрь 2020 года смертность в Украине превысила уровень 2019 года. Всего с начала года в Украине умерло 549 172 человек. Это на 15 408 смертей больше, чем за январь-ноябрь 2019 года, когда умерло 533 764 человека.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2025 года. За шесть лет население сократится на 1 млн человек.