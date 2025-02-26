Смертність зросте на 68%. Лікарі зробили невтішні прогнози про поширення важкої хвороби

Чому зростатиме захворюваність і смертність

Експерти прогнозують, що у 2050 році у світі реєструватимуть 3,2 мільйона нових випадків раку молочної залози та 1,1 мільйона смертей на рік, якщо поточні тенденції збережуться.

"Щохвилини у чотирьох жінок у всьому світі діагностують рак молочної залози, і одна жінка помирає від цієї хвороби, і ця статистика погіршується. Країни можуть пом’якшити або змінити ці тенденції, запровадивши політику первинної профілактики та інвестуючи в раннє виявлення та лікування", - розповіла науковець IARC доктор Джоан Кім, одна з авторів звіту.

Ріст захворюваності на рак молочної залози ймовірно пов'язаний з такими факторами, як зростання кількості старішого населення, поліпшення в діагностиці та збільшення поширеності факторів ризику, один із яких є успадковані дефектні гени.

За даними IARC, у всьому світі більшість випадків раку молочної залози та смертей припадає на жінок віком від 50 років - це 71% нових випадків і 79% смертей.

Що допоможе стримати хворобу

Близько 25% випадків раку молочної залози можна запобігти, зменшивши споживання алкоголю, підтримуючи здорову вагу та ведучи активний спосіб життя.

За словами лікарів, подальше покращення методів діагностики і збільшення доступності до якісного лікування допоможе зменшити смертність від раку грудей.

Рівень діагностики раку молочної залози найвищий в Австралії, Новій Зеландії, Північній Америці та Північній Європі, тоді як найнижчий - в Азії та Африці. Однак смертність від раку молочної залози найвища в Меланезії, Полінезії та Західній Африці.

Протягом останнього десятиліття у 27 з 50 досліджуваних країн захворюваність на рак молочної залози зростала на 1%-5% на рік. Водночас у 29 з 46 проаналізованих країн смертність знизилася завдяки покращенню ранньої діагностики та доступу до лікування.