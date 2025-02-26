Смертність зросте на 68%. Лікарі зробили невтішні прогнози про поширення важкої хвороби
До 2050 року кількість випадків захворювання на рак грудей збільшиться у всьому світі на 38%, а смертність зросте на 68%. Цю хворобу діагностуватимуть у кожної 20 жінки, такі дані показав аналіз Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на The Gardian.
Чому зростатиме захворюваність і смертність
Експерти прогнозують, що у 2050 році у світі реєструватимуть 3,2 мільйона нових випадків раку молочної залози та 1,1 мільйона смертей на рік, якщо поточні тенденції збережуться.
"Щохвилини у чотирьох жінок у всьому світі діагностують рак молочної залози, і одна жінка помирає від цієї хвороби, і ця статистика погіршується. Країни можуть пом’якшити або змінити ці тенденції, запровадивши політику первинної профілактики та інвестуючи в раннє виявлення та лікування", - розповіла науковець IARC доктор Джоан Кім, одна з авторів звіту.
Ріст захворюваності на рак молочної залози ймовірно пов'язаний з такими факторами, як зростання кількості старішого населення, поліпшення в діагностиці та збільшення поширеності факторів ризику, один із яких є успадковані дефектні гени.
За даними IARC, у всьому світі більшість випадків раку молочної залози та смертей припадає на жінок віком від 50 років - це 71% нових випадків і 79% смертей.
Що допоможе стримати хворобу
Близько 25% випадків раку молочної залози можна запобігти, зменшивши споживання алкоголю, підтримуючи здорову вагу та ведучи активний спосіб життя.
За словами лікарів, подальше покращення методів діагностики і збільшення доступності до якісного лікування допоможе зменшити смертність від раку грудей.
Рівень діагностики раку молочної залози найвищий в Австралії, Новій Зеландії, Північній Америці та Північній Європі, тоді як найнижчий - в Азії та Африці. Однак смертність від раку молочної залози найвища в Меланезії, Полінезії та Західній Африці.
Протягом останнього десятиліття у 27 з 50 досліджуваних країн захворюваність на рак молочної залози зростала на 1%-5% на рік. Водночас у 29 з 46 проаналізованих країн смертність знизилася завдяки покращенню ранньої діагностики та доступу до лікування.
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