Смертельна ДТП у Дніпрі: поліція розкрила деталі справи та посилить контроль за розслідуванням

У неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна ДТП з автомобілем BMW. В аварії загинула 10-річна дівчинка та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Як зазначили у відомстві, ведення справи буде передано Головному слідчому управлінні Нацполіції.

"Цю резонансну справу тепер будемо розслідувати ми під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України", - сказав перший заступник начальника ГСУ Сергій Пантелеєв.

Також правоохоронці ініціювали зміну підслідності у кримінальних провадженнях, які стосуються ДТП, у ході якої водій цього ж автомобілю влітку збив людей на пішохідному переході в центрі Дніпра.

Наразі до розслідування залучене досвідчених слідчих та оперативників, які продовжують дослідження та збір доказів для з’ясування усіх причин та обставин страшної аварії.

"Прокурори вивчили матеріали кримінального провадження, встановлено наявність достатніх доказів причетності 19-річного громадянина, який перебував за кермом BMW, йому повідомлено про підозру частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України", - розповів заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олег Риженко.

За його словами, сьогодні суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Щодо пасажира BMW - йому оголошена підозра за 136 Кримінального кодексу України. Прокурорами підтримано клопотання про обрання йому запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт.

За даними слідства, після ДТП водій з місця автопригоди втік, також з ним перебував неповнолітній пасажир. Приблизно за годину вони повернулись на місце аварії. Згідно з наявними відомостями, зокрема і відео з камер спостереження, останнім за кермом авто BMW перебував повнолітній фігурант.