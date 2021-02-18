Смертельное отравление учениц в Боярке: директора лицея отстранили

Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где отравились две девушки. Ее отстранили от должности.
Об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин.
Городской совет издал распоряжение о проведении служебного расследования и отстранения от исполнения полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.
"Вчера Боярскую общественность всколыхнула страшная весть о трагическом событии, произошедшем в Боярском академическом лицее "Гармония", и привела к смерти ребенку. Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения относительно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий", - написал мэр Города.
Как отмечается в документе, служебное расследование будет проводиться до 17 марта (с возможностью дальнейшего продления).
Напомним, 16 февраля две лицеистки в Боярке приняли по 40 таблеток "Дротаверина", в результате чего одна из них умерла, а другая - попала в больницу. Девушки пошли на такой шаг после просмотра видео в соцсети.
Правоохранители открыли уголовное производство из-за отравления двух семиклассниц лицея Боярки (Киевская область). Областная прокуратура взяла дело на особый контроль.