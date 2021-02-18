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Смертельное отравление учениц в Боярке: директора лицея отстранили

Автор: Даша Харченко

Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где отравились две девушки. Ее отстранили от должности.

Об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин.

Городской совет издал распоряжение о проведении служебного расследования и отстранения от исполнения полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.

"Вчера Боярскую общественность всколыхнула страшная весть о трагическом событии, произошедшем в Боярском академическом лицее "Гармония", и привела к смерти ребенку. Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения относительно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий", - написал мэр Города.

Как отмечается в документе, служебное расследование будет проводиться до 17 марта (с возможностью дальнейшего продления).

Напомним, 16 февраля две лицеистки в Боярке приняли по 40 таблеток "Дротаверина", в результате чего одна из них умерла, а другая - попала в больницу. Девушки пошли на такой шаг после просмотра видео в соцсети.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за отравления двух семиклассниц лицея Боярки (Киевская область). Областная прокуратура взяла дело на особый контроль.

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Новости Украины отравлениеБоярка
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