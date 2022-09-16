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Смертельное ДТП с военными под Львовом будет расследовать ГБР

Фото: смертельное ДТП с военными под Львовом будет расследовать ГБР (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Руслан Гаращенко

Сотрудники ГБР начали расследование обстоятельств смертельного ДТП с участием военной техники в Бродах (Львовская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"Во Львовской области работники ГБР начали расследование обстоятельств дорожной аварии, из-за которой погибли четыре человека, в том числе семилетний мальчик", - говорится в сообщении.

Как известно, происшествие произошло вчера вечером. На регулируемом перекрестке в городе Броды легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в составе колонны военной техники бронетранспортером.

производство по факту нарушения правил вождения (ч. 2 ст. 415 УК Украины). Следствие продолжается.

Напомним, в ночь на 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве. Расследованием происшествия занялись сотрудники ГБР.

О деталях ДТП с участием кортежа украинского президента, читайте в материале РБК-Украина.

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ДТПЛьвовская областьВоенная техника