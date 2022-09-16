Смертельное ДТП с военными под Львовом будет расследовать ГБР

"Во Львовской области работники ГБР начали расследование обстоятельств дорожной аварии, из-за которой погибли четыре человека, в том числе семилетний мальчик", - говорится в сообщении.

Как известно, происшествие произошло вчера вечером. На регулируемом перекрестке в городе Броды легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в составе колонны военной техники бронетранспортером.

производство по факту нарушения правил вождения (ч. 2 ст. 415 УК Украины). Следствие продолжается.