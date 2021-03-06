Смертельное ДТП с украинцами: президент Польши выразил соболезнования

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на дорожньо-транспортное происшествие с украинским автобусом , которая произошла в Подкарпатском воеводстве. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом Анджей Дуда сообщил на своей странице в Twitter

"Я глубоко опечален страшной новостью о катастрофе украинского автобуса на трассе А4 вблизи Кашиц, в которой 6 человек погибли, а несколько десятков получили ранения. Искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал президент.

Напомним, авария с участием украинского автобуса рейса Познань-Херсон произошла вблизи города Кашице 6 марта. В результате ДТП пострадали 35 человек, еще 6 погибли. По данным местных СМИ, автобус упал в канаву. В салоне находились 57 человек, все украинцы.

Также РБК-Украина писало, что в конце февраля на востоке Польши в городе Люблин произошло ДТП в котором погибли двое украинцев.

Кроме того, в середине февраля в Египте в аварию попал автобус с украинцами. В результате ДТП трое украинцев получили различные травмы.