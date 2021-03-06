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Смертельное ДТП с украинцами в Польше: девять пострадавших выписали из больницы

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины рассказало последнюю информацию о дорожно-транспортном происшествии с украинцами в Польше. Часть пострадавших уже выписали из медицинских учреждений.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Как уточнили в министерстве, в результате ДТП с автобусом погибли 5 граждан, а не шесть как ведомство сообщало ранее.

"По состоянию на сейчас, есть информация о 5 погибших, 26 госпитализированных, 9 были выписаны из больницы", - сказал Николенко.

Напомним, в Польше в ДТП попал автобус с украинцами. В результате аварии несколько человек погибли, а десятки пострадали. Всего в автобусе находились 57 украинцев. В Польше рассказали подробности аварии при участии украинцев.

Добавим, в украинском МИД назвали предварительную причину аварии с украинцами в Польше. Автобус с украинскими номерами следовал по маршруту Познань-Херсон.

Кроме того, в Польше сообщили об опознании нескольких погибших в результате ДТП - это одна женщина и двое мужчин. Еще двое погибших в аварии являются женщинами, но их пока не опознали.

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