Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: число жертв возросло

На трассе Киев-Чоп в воскресенье, 9 мая, произошла масштабная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении полиции области.

Сначала сообщалось о двух погибших из Mercedes-Benz Sprinter, в том числе ребенке. Кроме того, травмы получила и 37-летняя жена водителя автомобиля Аudi. У нее медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь женщины не удалось: через несколько часов она скончалась в больнице.

Сообщается, что ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев - Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".

Напомним, ранее под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь убежать от полиции. Кроме того, он сбил полицейского. В этих ДТП были повреждены легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл.

До этого в Киеве на Печерске автомобиль "Infiniti" врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.