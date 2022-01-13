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Смертельное ДТП с такси под Харьковом: стало известно о состоянии детей

Автор: Иванна Шовкун

В аварии на кольцевой дороге Харькова 12 января погибли три человека, а также пострадали двое детей. Они сейчас находятся в больнице в тяжолом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета в Facebook.

Тяжелые травмы вследствие ДТП получили двое 3-летних детей - мальчик и девочка. Их родители погибли на месте аварии, а самих несовершеннолетних госпитализировали с многочисленными травмами. У мальчика диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра. У девочки - переломы обоих бедер. В тот же день им сделали операции. Мальчику удалили селезенку.

"Это дети из харьковской семьи, они живут по ул. Натальи Ужвий. У них две бабушки, которые дежурят сейчас в больнице скорой и неотложной медицинской помощи, им разрешено там находиться. Есть тоже дедушка, тетя. Я так понимаю, что над детьми будет оформляться опека со стороны бабушек", - отметила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, правоохранители начали уголовное производство по факту ДТП в Харьковской области, где погибли три человека.

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