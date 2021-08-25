Смертельное ДТП в Полтавской области: двое погибли, еще двое в больнице, среди них ребенок

Согласно данным правоохранителей, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров автомобиля Kia Cerato 1975 и 1977 года рождения. Водитель и несовершеннолетний ребенок были сразу госпитализированы в медицинские учреждения.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отмечает пресс-служба полиции.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: смертельное ДТП в Полтавской области pl.npu.gov.ua)