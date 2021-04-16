Смертельное ДТП на Майдане: в суд направили обвинение против водителя

Следствие установило, что 66-летний водитель, зная свое болезненное состояние и осознавая, что это состояние в любой момент может ухудшиться, сознательно начал управления Land Rover Discovery. Автомобиль был технически исправен.

Двигаясь со стороны улицы Михайловской в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни, водитель выехал с проезжей части на тротуар и совершил столкновение с припаркованным автомобилем. Затем, находясь за рулем неуправляемого автомобиля, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости. Там он не предпринял незамедлительные меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства, что повлекло наезд на двух женщин-пешеходов. Они погибли на месте.

"Согласно заключению экспертов, нарушения со стороны водителя Правил дорожного движения и приказов Минздрава Украины, в том числе "Об утверждении Перечня заболеваний и недостатков, при которых человек не может быть допущен к управлению соответствующими транспортными средствами", находятся в прямой причинной связи с возникновением данного дорожно-транспортного происшествия и его последствиями", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт в отношении водителя направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.