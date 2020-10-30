Смертельное ДТП на Майдане в Киеве: прокуратура открыла дело

Фото: ДТП на Майдане независимости (twitter.com/AMykhailovaA)

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП в центре Киева. Ранее правоохранители задержали водителя.

Об этом сообщает прес-служба Офиса генерального прокурора.

Дело было открыто по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Водителю грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Следственным управлением ГУ Национальной полиции в Киеве.

Напомним, замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что водителя, который совершил ДТП в Киеве, задержали. Тест на месте происшествия не показал наличие алкоголя в крови у него.

Из-за ДТП на Крещатике перекрыто движение в сторону Европейской площади.

Кроме того, правоохранители обнародовали видео с места происшествия.