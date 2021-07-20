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Смертельное ДТП во Львовской области: погибли два человека, еще трое в тяжелом состоянии

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Львівська область, Вторник 20 июля 2021 17:11
Смертельное ДТП во Львовской области: погибли два человека, еще трое в тяжелом состоянии Фото: смертельное ДТП произошло 20 июля в Львовской области (lv.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 июля на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и ребенок. Еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"От полученных травм погибли двое пассажиров одного из автомобилей: женщина скончалась на месте происшествия, а ребенок - в больнице",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, ДТП произошло вблизи села Дубина Стрыйского района около 13.00.

Известно, что водитель автомобиля "Опель Астра", 24-летний житель района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Мазда".

В результате полученных травм во время ДТП, пассажирка "Мазды" погибла на месте происшествия.

Еще двое пассажиров - мальчик (ориентировочный возраст 10 лет) и девочка (ориентировочный возраст 7 лет) - с телесными повреждениями были госпитализированы. Впоследствии стало известно, что мальчик умер в больнице.

Кроме этого, оба водителя в тяжелом состоянии находятся в медучреждении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, количество травмированных и лица всех участников ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Фото: с места смертельного ДТП во Львовской области (lv.npu.gov.ua)

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