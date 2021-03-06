Смертельное ДТП под Киевом: водителю Renault грозит до 10 лет тюрьмы

Правоохранители сообщили о подозрении женщине-водителю Renault Laguna, которая сегодня стала участницей смертельного ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом. Женщине грозит до 10 лет за решеткой.

По предварительным данным, Renault, который двигался в направлении Киева, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате столкновения погибли водитель автомобиля Chevrolet и его пассажир.

Водителя Renault задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких людей.

"Сейчас решается вопрос о применении в отношении подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельного автомобильного происшествия", - добавили в прокуратуре.