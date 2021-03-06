UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Смертельное ДТП под Киевом: водителю Renault грозит до 10 лет тюрьмы

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители сообщили о подозрении женщине-водителю Renault Laguna, которая сегодня стала участницей смертельного ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом. Женщине грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По предварительным данным, Renault, который двигался в направлении Киева, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате столкновения погибли водитель автомобиля Chevrolet и его пассажир.

Водителя Renault задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких людей.

"Сейчас решается вопрос о применении в отношении подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельного автомобильного происшествия", - добавили в прокуратуре.

Напомним, сегодня днем на Гостомельском шоссе под Киевом произошло смертельное столкновение Renault и Chevrolet.

Также РБК-Украина писало о смертельном ДТП с украинцами в Польше. Там автобус с украинскими гражданами съехал в кювет и перевернулся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевДТПстолкновение
Читайте также
Одного реанимировали: МИД объяснил неточность с количеством жертв ДТП в Польше
О причинах не говорят. Появились подробности ДТП с украинцами в Польше
Прогноз погоды