Смертельное ДТП под Киевом: водителю Renault грозит до 10 лет тюрьмы

Правоохранители сообщили о подозрении женщине-водителю Renault Laguna, которая сегодня стала участницей смертельного ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом. Женщине грозит до 10 лет за решеткой.
По предварительным данным, Renault, который двигался в направлении Киева, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате столкновения погибли водитель автомобиля Chevrolet и его пассажир.
Водителя Renault задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких людей.
"Сейчас решается вопрос о применении в отношении подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельного автомобильного происшествия", - добавили в прокуратуре.
Напомним, сегодня днем на Гостомельском шоссе под Киевом произошло смертельное столкновение Renault и Chevrolet.
Также РБК-Украина писало о смертельном ДТП с украинцами в Польше. Там автобус с украинскими гражданами съехал в кювет и перевернулся.