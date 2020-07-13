Смертельное ДТП под Киевом: что известно

Вечером 12 июля в ДТП под Киевом на Столичном шоссе погибла семья из 4-х человек. Автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором ехали родители с тремя детьми. Водителем Mercedes оказался ранее судимый мужчина, на момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все подробности происшествия - на РБК-Украина.

Хроника смертельного ДТП

В 17:20 12 июля на Столичном шоссе в 5-ти км от Киева произошла авария с участием трех автомобилей.

Предварительно установлено, что водитель внедорожника Mercedes GLE 250D 4 Matic столкнулся с микроавтобусом, который ехал впереди, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в Hyundai Tucson.

Черный Мерседес ударом отбросило в забор на обочине трассы. Дорога была усыпана автомобильными обломками. Пострадавших из Хюндая вытаскивали сотрудники ГСЧС.

Жертвы аварии

В результате столкновения погибли на месте двое взрослых и 8-летняя девочка. Еще двое детей, ехавших в Hyundai, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Фото: на месте ДТП (npu.gov.ua)

Позднее стало известно, что врачам не удалось спасти 10 летнего мальчика. Единственный выживший в ДТП ребенок 2006 года рождения находится в больнице. Водитель Mercedes также был госпитализирован.

Что известно о виновнике аварии

На странице “Киев Оперативный” в Facebook появилась информация о мужчине, который находился за рулем Mercedes. Это 39-летний Антон Михайлович Желепа, родился в РФ, проживает в Киеве на Позняках.

Ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года по ч. 2 ст. 345 УК Украины за нападение на работника правоохранительных органов.

Фото: Водитель Mercedes (facebook.com/KyivOperativ)

В 2010 году был осужден во второй раз за ДТП со смертельным исходом. Тогда в аварии погибла женщина. Правонарушитель отбыл тюремный срок в 3,5 года с лишением водительских прав на 3 года.

На момент ДТП 12 июля Желепа находился за рулем в нетрезвом состоянии. Тестер “Драгер” показал значительное превышение допустимой нормы. Содержание алкоголя в крови водителя - 1,32 промилле.

Стоит отметить, что спустя 20 минут после аварии на Старообуховской трассе автомобиль Mercedes с госномером AI 0999 HB был объявлен в розыск. По информации “Киев Оперативный”, Желепа работал на дачном участке у владельца этого авто.

По факту ДТП открыто уголовное дело

Предполагаемый виновник аварии задержан по ст. 208 Криминально процессуального кодекса Украины. Правоохранительные органы готовят сообщение о подозрении в совершении преступления и будут настаивать на содержании нарушителя под стражей до решения суда. В данный момент он находится в больнице.

По факту смертельного ДТП начато уголовное производство по ст. 286, ч.3 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" с лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Зеленский отреагировал на ДТП под Киевом

Президент назвал трагическую аварию на Столичном шоссе "страшным примером халатности и безответственности некоторых водителей".

Во время селекторного совещания 13 июля Владимир Зеленский поддержал ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Соответствующий законопроект №2695 находится на рассмотрении в Парламенте.

Ранее во Львовской области произошло массовое ДТП с грузовиком, в результате чего погиб один человек, еще трое - пострадали.

Также сообщалось, что 2 человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла 9 июля в Днепре.