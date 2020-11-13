Смертельное ДТП в Киеве: водитель был трезв, возбуждено уголовное дело

Водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Хюндай Соната" столкнулся с припаркованным автомобилем "Хюндай Элантра", выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя киевлянка скончалась в карете скорой помощи. Еще два человека госпитализированы.

"Прибор Драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не состоял в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю такси грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ДТП в Киеве произошло сегодня утром на Окружной дороге. При этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что авария произошла из-за того, что водитель такси уснул за рулем из-за переработки.