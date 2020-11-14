Смертельное ДТП в Киеве: суд взял под стражу таксиста

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу водителя такси, который въехал в остановку общественного транспорта на Окружной. В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины погибли, еще два человека госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство полиции о применении меры пресечения к подозреваемому.

Напомним, ДТП в Киеве произошло утром 13 ноября на Окружной дороге. По предварительной информации, водитель автомобиля "Хюндай Соната" столкнулся с припаркованным автомобилем "Хюндай Элантра", выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя киевлянка скончалась в карете скорой помощи. Еще два человека госпитализированы.

По данным пресс-службы полиции Киева, водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Действия водителя такси квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляются транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Эти действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.