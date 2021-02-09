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Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: водителю сообщили о подозрении

Автор: РБК-Украина

Прокуратура сообщила о подозрении 20-летнему водителю автомобиля Mercedes-Benz Atego, который совершил дорожно-транспортное происшествие в селе Павловка Ивано-Франковской области. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух и более человек.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры.

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Прокуратора установила, что водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego столкнулся с автомобилем, который двигался в попутном направлении. После чего автомобиль выехал на перекресток, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, который двигался по главной дороге.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

По данным прокуратуры, в результате ДТП от полученных травм погибли два человека, еще 10 получили ранения. По данным Министерства внутренних дел, в аварии пострадали 13 человек.

Напомним, в понедельник ночью в Ивано-Франковской области произошло ДТП в селе Павловка. Правоохранители проверили водителей на состояние алкогольного опьянения, тесты показали, что они оба были трезвые.

Ранее сообщалось, что 8 февраля в Киеве в условиях ухудшения погоды было зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, ранее в Одессе произошло масштабное ДТП, в результате которого столкнулись семь автомобилей.

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