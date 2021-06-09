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Смертельное ДТП в Херсонской области: погибли двое взрослых и ребенок

Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузовика с внедорожником погибли три человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в полицию вчера около 18:00. Очевидец рассказал, что вблизи с. Цукуры Каховского района на перекрестке автодорог Одесса-Мелитополь и Чаплинка-Новая Каховка столкнулись автомобили Audi Q7 и грузовик Volvo с полуприцепом.

"Водитель внедорожника двигался по второстепенной дороге Чаплинка-Новая Каховка, выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса-Мелитополь и не предоставил преимущества в движении грузовику",- объясняют в полиции.

В результате столкновения водитель Audi, его 42-летняя жена и 6-летний ребенок получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Известно, что во внедорожнике также находилась 16-летняя дочь супругов. Сейчас она находится в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами в центральной больнице города Новая Каховка.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Фото: с места события смертельного ДТП в Херсонской области (npu.gov.ua)

Напомним, что вчера, 8 июня в Черкассах в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, среди которых были дети.

Ранее РБК-Украина писало, что в селе в Бабина Львовской области вечером 6 июня на автодороге Львов-Самбор столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Volkswagen Т4, в результате чего погибли два человека.

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