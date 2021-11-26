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Смертельное ДТП под Харьковом: водителю фуры сообщили подозрение

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Харьков, Пятница 26 ноября 2021 16:56
Смертельное ДТП под Харьковом: водителю фуры сообщили подозрение Фото: водителю грузовика сообщили подозрение по делу смертельной аварии под Харьковом (pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Водителю грузовика MAN сообщили о подозрении по делу о ДТП под Харьковом, в котором погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Мужчина задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Подозрение водителю сообщено по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии наркотического опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

В настоящее время водитель грузовика задержан. Решается вопрос об обращении в суд для избрания ему меры пресечения.

Напомним, ранее полиция переквалифицировала дело в отношении водителя фуры, после получения данных медицинской экспертизы.

Отметим, смертельное ДТП на въезде в Харьков с участием пяти автомобилей произошло вечером 25 ноября. В аварии погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок.

Как сообщало РБК-Украина, согласно выводам медицинского освидетельствования, водитель управлял грузовиком в состоянии опьянения.

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