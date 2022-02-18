UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Смертельное ДТП в Харькове: родителям 16-летнего водителя Infiniti сообщили подозрение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который в октябре 2021 года устроил смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, предъявили подозрение. Их обвиняют в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Следствие установило, что с ноября 2019-го по октябрь 2021 года 16-летний подросток совершил несколько административных и уголовных правонарушений. Однако его родители не отреагировали должным образом на судебные решения. Так, его мать систематически выезжала за границу. В результате несовершеннолетний оставался без присмотра.

По факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком родителям подростка сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове автомобиль Infiniti проехал перекресток на красный свет и на высокой скорости врезался в Chevrolet, в результате чего погиб водитель второго автомобиля.

Отметим, экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля Infiniti во время ДТП был 16-летний Николай Харьковский. Сообщалось, что к ответственности могут привлечь и его родителей.

Подробности этого дела - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПХарьков