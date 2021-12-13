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Смертельное ДТП в Харькове: Infinity ехал со скоростью 180 км/час

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Понедельник 13 декабря 2021 18:16
Смертельное ДТП в Харькове: Infinity ехал со скоростью 180 км/час Фото: Infinity ехал со скоростью 180 км/час (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

Автомобиль Infinity, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, во время ДТП двигался со скоростью в 180 км/час. Данные были установлены во время экспертизы Харьковским научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Результаты автотехнической экспертизы установили, что во время ДТП на проспекте Гагарина 26 октября 2021 года 16-летний водитель "Инфинити" двигался со скоростью 180 км/час", - сообщил он.

Напомним, ранее экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля Infiniti во время ДТП был 16-летний Николай Харьковский. Совпали ДНК-материалы.

Ранее сообщалось, что родителям Харьковского грозит уголовная ответственность. Уже открыто криминальное производство.

Добавим, что 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове автомобиль Infiniti проехал перекресток на красный свет и на высокой скорости врезался в Chevrolet, в результате чего погиб водитель второго автомобиля.

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