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Смертельное ДТП в Харькове с Infiniti: 16-летнему подростку назначили принудительную сдачу крови

Автор: Сергей Пышкин

У Николая Харьковского, который фигурирует в деле о ДТП в Харькове, принудительно соберут кровь. Образцы крови направят на ряд специальных экспертиз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу адвоката дочери погибшего мужчины в ДТП Маси Найема.

По словам Маси Найема, суд удовлетворил ходатайство о принудительном отобрании образцов крови у подозреваемого.

"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено", - заявил адвокат.

В то же время он добавил, что сроки обжалования меры пресечения для Николая Харьковского закончились уже 2 ноября.

"Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", - добавил Наем.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности аварии, которая произошла в Харькове 26 октября.

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ХарьковДТП