Смертельное ДТП в Харькове с Infiniti: 16-летнему подростку назначили принудительную сдачу крови

По словам Маси Найема, суд удовлетворил ходатайство о принудительном отобрании образцов крови у подозреваемого.

"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено", - заявил адвокат.

В то же время он добавил, что сроки обжалования меры пресечения для Николая Харьковского закончились уже 2 ноября.

"Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", - добавил Наем.