Смертельное ДТП в Харькове с Infiniti: 16-летнему подростку назначили принудительную сдачу крови

У Николая Харьковского, который фигурирует в деле о ДТП в Харькове, принудительно соберут кровь. Образцы крови направят на ряд специальных экспертиз.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу адвоката дочери погибшего мужчины в ДТП Маси Найема.
По словам Маси Найема, суд удовлетворил ходатайство о принудительном отобрании образцов крови у подозреваемого.
"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначено", - заявил адвокат.
В то же время он добавил, что сроки обжалования меры пресечения для Николая Харьковского закончились уже 2 ноября.
"Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", - добавил Наем.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности аварии, которая произошла в Харькове 26 октября.