Смертельное ДТП в Харькове: дело 16-летнего водителя Infiniti направили в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя автомобиля Infiniti. Его обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Харьковской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в г. Харькове произошло столкновение Chevrolet Aveo и Infiniti под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель автомобиля Chevrolet Aveo погиб на месте происшествия.

В частности, после ДТП 16-летний водитель и трое пассажиров Infiniti - двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка были госпитализированы. Находясь в больнице, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

В ходе расследования также установили, что на момент ДТП автомобиль Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

Сейчас идет следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины).

Также расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч. 1, ч. 3 ст. 289 УКУ).