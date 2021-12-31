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Смертельное ДТП в Харькове: дело 16-летнего водителя Infiniti направили в суд

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Харьков, Пятница 31 декабря 2021 12:30
Смертельное ДТП в Харькове: дело 16-летнего водителя Infiniti направили в суд Фото: дело 16-летнего водителя Infiniti направили в суд (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя автомобиля Infiniti. Его обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Харьковской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя по фактам нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего, и заведомо ложного сообщения о совершении преступления (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что 26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в г. Харькове произошло столкновение Chevrolet Aveo и Infiniti под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель автомобиля Chevrolet Aveo погиб на месте происшествия.

В частности, после ДТП 16-летний водитель и трое пассажиров Infiniti - двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка были госпитализированы. Находясь в больнице, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

В ходе расследования также установили, что на момент ДТП автомобиль Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

Сейчас идет следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 УК Украины).

Также расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч. 1, ч. 3 ст. 289 УКУ).

Ранее РБК-Украина писало, что 16-летнего водителя Infiniti, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове, - будут судить по двум статьям.

Добавим, экспертиза подтвердила, что за рулем автомобиля Infiniti во время ДТП был 16-летний Николай Харьковский. Совпали ДНК-материалы.

Напомним, 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове автомобиль Infiniti проехал перекресток на красный свет и на высокой скорости врезался в Chevrolet, в результате чего погиб водитель второго автомобиля.

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