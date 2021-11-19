Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый сделал признание

Прокуратура допросила 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в смертельном ДТП на проспекте Гагарина . В результате допроса подросток сделал признание, что именно он был за рулем автомобиля Infiniti.

По его словам, сегодня, 19 ноября, проводился очередной допрос 16-и летнего подозреваемого в ДТП на проспекте Гагарина.

"После сбора массива доказательств и проведенных экспертиз, подтверждающих его присутствие в момент ДТП за рулем, подозреваемый наконец-то признал что действительно он управлял автомобилем", - сообщили РБК-Украина в прокуратуре.

Как известно, в Харькове на проспекте Гагарина автомобиль Infiniti проехал на красный свет на перекрестке и врезался в другой автомобиль. В результате столкновения водитель другого автомобиля погиб на месте, еще несколько человек получили травмы.