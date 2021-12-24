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Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям

Автор: Сергей Пышкин

16-летнего водителя Infiniti, повлекшего смертельное ДТП в Харькове 23 октября - будут судить по двум статьям. Экспертиза опровергла слова подростка о неисправности его автомобиля.

Об этом сообщил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии РБК-Украина.

По словам Чубенко, 16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям, а именно:

  • ч. 2 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего;
  • ч. 1 ст. 383 УКУ — заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Согласно заключению технической экспертизы, автомобиль подозреваемого в момент аварии находился в исправном состоянии, то же самое касается тормозной и рулевой системы.

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УКУ -ред.). В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил спикер.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что во время ДТП подросток двигался со скоростью 180 км/ч. В то же время, согласно данным экспертизы, за рулем находился именно 16-летний Николай Харьковский.

Кроме того, против родителей подростка также открыли уголовную ответственность по двум статьям.

Также РБК-Украина раскрывало все подробности смертельного ДТП, которое произошло 26 октября.

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ДТПХарьков