ДТП с фурой и такси под Харьковом: водителя грузовика арестовали без права на залог

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения водителю, который в состоянии наркотического опьянения совершил масштабное ДТП на въезде в город. Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

"60 суток без права внесения залога - такое решение вынес Киевский районный суд г. Харькова в отношении 41-летнего правонарушителя", - говорится в сообщении.

Напомним, смертельное ДТП на въезде в Харьков с участием пяти автомобилей произошло вечером 25 ноября. В аварии погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок.

Добавим, полиция переквалифицировала дело в отношении водителя фуры после получения данных медицинской экспертизы.

Вчера водителю грузовика MAN сообщили о подозрении по делу о ДТП под Харьковом.