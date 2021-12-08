Смертельное ДТП под Черниговом: водителю грузовика вручили подозрение

В Черниговской области в результате серьезного ДТП с маршруткой погибли 13 человек. Водителю грузовика вручили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу руководителя Черниговской областной прокуратуры Сергея Василины.
По результатам следствия будет дана правовая оценка всем без исключения обстоятельствам, приведшим к ДТП.
"Сегодня следователь по согласованию с прокурором вручил 44-летнему водителю грузовика сообщения о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3. ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с трагическими событиями 7 декабря возле Брусилова в области объявлен День траура, отметил представитель прокуратуры.
Ранее стало известно, что полиция задержала водителя грузовика, который может быть виновником ДТП под Черниговом.
Напомним, вероятными причинами этого ДТП являются неблагоприятные погодные условия, скользкая дорога и плохое техническое состояние автобуса.