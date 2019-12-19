Смертельное ДТП под Черниговом: водителю автобуса сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении водителю автобуса, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к дорожно-транспортному происшествию в Черниговской области, в котором погибли 3 человека и 14 получили повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как сообщили в ГПУ, водителю сообщили подозрение по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"По данным следствия, управляя автобусом на автодороге "Копти-Глухов-Бачевск", водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП погибли трое пассажиров автобуса, еще 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения", - сообщили в ГПУ.

Напомним, ДТП между автобусом и грузовиком в Черниговской области произошло 17 декабря. Для деблокировки пострадавших привлекались подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также ранее РБК-Украина писало, что 18 декабря в суд направили обвинительный акт по факту ДТП в Житомирской области, которое произошло в конце сентября и в результате которого погибли 9 человек и 16 травмированы.