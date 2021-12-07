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Смертельное ДТП под Черниговом: стало известно о состоянии пострадавших, среди них есть ребенок

Автор: Анастасия Рокитна

Все люди, которые травмировались во время ДТП в Черниговской области, находятся в больницах в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Черниговской ОГА.

"Тринадцать человек погибли, семеро находятся в медицинских заведениях Чернигова: 5 человек - в городской больнице №2, 1 человек - в областной больнице, 1 - в областной детской больнице. Все травмированные - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Родственников пострадавших, которые приехали или приедут из других населенных пунктов, разместят в Черниговской гостинице "Придеснянский".

В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в городской больнице №2 и возле морга на улице Пирогова.

Напомним, правоохранители назвали вероятные причины смертельного ДТП с участием грузовика и маршрутки.

Отметим, что полиция уже открыла дело из-за ДТП в Черниговской области.

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ДТПЧернигов