Смертельное ДТП под Черниговом: личность одного из 13 погибших все еще не установили

В результате ДТП в Черниговской области с участием грузовика и маршрутки вчера погибли 13 человек, еще 7 тяжело травмированы. Личность одного из погибших все еще не установлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чеline.
В частности, местные СМИ, ссылаясь на данные главного специалиста по информационной деятельности Плисковского сельского совета Наталью Демусенко, опубликовали в сети список с фамилиями погибших и тех, кто сейчас находится в больнице.
"Личность одного человека среди погибших не установлена", - говорится в сообщении.
Вместе с тем официальной информации со списком погибших и пострадавших в результате ДТП пока нет.
Напомним, вчера утром неподалеку с. Брусилов в Черниговской области в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 13 человек, еще семь получили травмы.
Отметим, что полиция уже открыла дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких людей).
Добавим, что правоохранители назвали вероятные причины смертельного ДТП.
Вместе с тем, стало известно о состоянии пострадавших известно, что среди них есть ребенок.