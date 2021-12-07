UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Смертельное ДТП под Черниговом: число жертв возросло до 11

Автор: Анастасия Рокитна

Под Черниговом произошла серьезная авария, столкнулись грузовик и маршрутка. Число жертв возросло до 11.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели обновили информацию о ДТП. В результате аварии погибли 11 человек и 8 человек травмированы. Сначала в ГСЧС сообщали о 10 жертвах аварии.

Кроме того, в ГСЧС опубликовали фото с места ДТП под Черниговом.

Также уже есть реакция полиции на аварию. В пресс-службе полиции области подтвердили, что в ДТП погибли минимум 11 человек.

"На месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.

Что произошло

Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение, что вблизи села Киселевка Черниговского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Сейчас известно об 11 погибших и 8 травмированных.

Напомним, РБК-Украина писало, что под Черниговом произошло ДТП.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЧернигов