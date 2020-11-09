Смертельное ДТП с автобусом под Херсоном: виновнику грозит до 10 лет тюрьмы

Правоохранители сообщили о подозрении водителю автобуса, который попал в дорожно-транспортное происшествие, рядом с Херсоном. Водителя задержали и проверили с помощью алкотестера.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Алкоголя в крови 51-летнего водителя не обнаружили.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы на срок до 10 лет.

"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в полиции.

Напомним, авария рейсового автобуса произошла утром 9 ноября вблизи села Антоновка в Херсонской области. Сначала было известно о двух погибших и 10 пострадавших в результате инцидента.

Позже в Херсонской ОГА сообщили об увеличении количества пострадавших в результате ДТП с автобусом под Херсоном.