Смертельно отруйна риба-куля активно поширюється у Чорному морі: екологи б’ють на сполох

Цей тропічний вид, який потрапив до Чорного моря через Суецький канал із Індо-Тихоокеанського регіону, містить надзвичайно токсичну речовину - тетродотоксин. Навіть незначна його кількість може спричинити параліч і смерть при споживанні.

Чим небезпечна риба

Риба куля небезпечна через такі характеристики:

її отрута вражає нервову систему людини;

їпотужні щелепи риби пошкоджують сітки, жилки й улов;

тетраодон витісняє місцеві види риб і молюсків;

загрожує біорізноманіттю, рибальству та продовольчій безпеці.

Перші згадки про цього хижака біля українських берегів датуються 2014 роком. Через кліматичні зміни тетраодон має потенціал для подальшого поширення в Чорному морі, що лише посилює загрозу.



Сріблястий тетраодон у Чорному морі (facebook.com/sw.dei)

Що робити, якщо побачили сріблястого тетраодона

Якщо ви виявили небезпечну рибу, потрібно:

зробіть фото або відео з масштабом (рука, лінійка);

зафіксуйте координати або точне місце;

повідомте Держекоінспекцію.

Екологи закликають бути вкрай обережними та не вживати незнайомих морських істот.