Смертельно отруйна риба-куля активно поширюється у Чорному морі: екологи б’ють на сполох
В акваторії Чорного моря фіксують небезпечного інвазивного хижака - сріблястого тетраодона (Lagocephalus sceleratus), або рибу-куля.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.
Цей тропічний вид, який потрапив до Чорного моря через Суецький канал із Індо-Тихоокеанського регіону, містить надзвичайно токсичну речовину - тетродотоксин. Навіть незначна його кількість може спричинити параліч і смерть при споживанні.
Чим небезпечна риба
Риба куля небезпечна через такі характеристики:
- її отрута вражає нервову систему людини;
- їпотужні щелепи риби пошкоджують сітки, жилки й улов;
- тетраодон витісняє місцеві види риб і молюсків;
- загрожує біорізноманіттю, рибальству та продовольчій безпеці.
Перші згадки про цього хижака біля українських берегів датуються 2014 роком. Через кліматичні зміни тетраодон має потенціал для подальшого поширення в Чорному морі, що лише посилює загрозу.
Сріблястий тетраодон у Чорному морі (facebook.com/sw.dei)
Що робити, якщо побачили сріблястого тетраодона
Якщо ви виявили небезпечну рибу, потрібно:
- зробіть фото або відео з масштабом (рука, лінійка);
- зафіксуйте координати або точне місце;
- повідомте Держекоінспекцію.
Екологи закликають бути вкрай обережними та не вживати незнайомих морських істот.
Раніше РБК-Україна писало про екологічні наслідки війни для Чорного моря. Через бойові дії, вибухи, затоплення кораблів і трагедію на Каховській ГЕС море зазнало нафтового забруднення, втрати солоності та гіпоксії. Підвищення температури води посилює проблему, піднімаючи мазут із дна. Наслідки можуть бути довготривалими, попереджають вчені.
Також ми розповідали, що після підриву Каховської ГЕС у 2023 році північно-західне Чорне море зазнало значного удару: прісна вода з Дніпра змінила солоність, загинули молюски й ракоподібні, зросла кількість фітопланктону через хімічне забруднення. Популяції мідій уже майже відновились, але зміни у видовому складі морських мешканців тривають.
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