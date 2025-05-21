"Смертельно небезпечно для Польщі": Туск про позицію Навроцького щодо України

Польський кандидат у президенти Кароль Навроцький вже готовий йти на політичний компроміс, що включатиме відмову від підтримки України в НАТО. Це може вплинути на зовнішньополітичну позицію Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в X (Twitter).

"Навроцький щойно охоче підписався під цією вимогою. Наступною буде капітуляція і розчленування України. Він теж підпишеться. Смертельно небезпечно для Польщі", - додав прем'єр.

Туск нагадав, що перша і найважливіша вимога російського диктатора Володимира Путіна до України та Заходу - заборонити Україні вступати до НАТО.

Навроцький відкинув підтримку вступу України до НАТО

Нагадаємо, що раніше сьогодні польський кандидат у президенти Кароль Навроцький, який пройшов до другого туру виборів, заявив, що готовий обіцяти відмову від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена.

Детальніше про скандальну заяву польського кандидата, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ми писали про ймовірний розвиток подій у другому турі виборів президента у Польщі та можливі наслідки для України. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що проти вступу України в НАТО виступає і російський диктатор Володимир Путін. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що він може вписати це як одну з вимог до "меморандуму".

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