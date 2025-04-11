Смертельне побиття Вікторії Тоненчук: що вирішив суд щодо підозрюваного

Смертельне побиття Вікторії Тоненчук

Правоохоронці нагадали, що у ніч з 5 на 6 квітня жительку Чернівецького району із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Як згодом стало відомо жертвою виявилась 27-річна жителька Глибоки Вікторія Тоненчук.

Відомо, що дівчина протягом п'яти днів боролася за життя, але не вижила. Тіло дівчини було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Згідно довідки судово-медичних експертів, причиною її смерті стала закрита внутрішньо-черепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень.

Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні злочину щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Зауважимо, що українське суспільство сколихнула дана новина. Українці вимагають справедливого розслідування. Осторонь не лишились й зірки шоубізнесу.

Детальніше про те, що говорить українське суспільство, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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