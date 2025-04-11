Смертельне побиття Вікторії Тоненчук: що вирішив суд щодо підозрюваного
Підозрюваного у смертельному побитті Вікторії Тоненчук заарештували без права застави. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.
"Суд задовольнив клопотання правоохоронців та арештував без права внесення застави 18-річного жителя Глибоки", - наголосили в поліції.
За даними правоохоронців, наразі підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення.
Смертельне побиття Вікторії Тоненчук
Правоохоронці нагадали, що у ніч з 5 на 6 квітня жительку Чернівецького району із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Як згодом стало відомо жертвою виявилась 27-річна жителька Глибоки Вікторія Тоненчук.
Відомо, що дівчина протягом п'яти днів боролася за життя, але не вижила. Тіло дівчини було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
Згідно довідки судово-медичних експертів, причиною її смерті стала закрита внутрішньо-черепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень.
Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні злочину щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
Зауважимо, що українське суспільство сколихнула дана новина. Українці вимагають справедливого розслідування. Осторонь не лишились й зірки шоубізнесу.
Детальніше про те, що говорить українське суспільство, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.