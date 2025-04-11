Смертельне побиття Вікторії Тоненчук: що вирішив суд щодо підозрюваного

Підозрюваного у смертельному побитті Вікторії Тоненчук заарештували без права застави. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

За даними правоохоронців, наразі підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення.

"Суд задовольнив клопотання правоохоронців та арештував без права внесення застави 18-річного жителя Глибоки", - наголосили в поліції.

Смертельне побиття Вікторії Тоненчук

Правоохоронці нагадали, що у ніч з 5 на 6 квітня жительку Чернівецького району із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Як згодом стало відомо жертвою виявилась 27-річна жителька Глибоки Вікторія Тоненчук.

Відомо, що дівчина протягом п'яти днів боролася за життя, але не вижила. Тіло дівчини було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Згідно довідки судово-медичних експертів, причиною її смерті стала закрита внутрішньо-черепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень.

Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні злочину щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Зауважимо, що українське суспільство сколихнула дана новина. Українці вимагають справедливого розслідування. Осторонь не лишились й зірки шоубізнесу.

Детальніше про те, що говорить українське суспільство, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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