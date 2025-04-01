Смертельне ДТП з українцями в Австрії: МЗС розповіло деталі про загиблих

За даними МЗС, аварія сталась близько 7 ранку за місцевим часом. Мікроавтобус із 8 громадянами України врізався у вантажівку. На місце події відразу прибув консул України.

За даними поліції, загинули четверо громадян України - 1960, 1963, 1970, 1971 років народження. Ще 4 особи отримали тяжкі травми. У вантажівці перебували двоє громадян Іспанії, які також зазнали травм.

"Консул України перебуває на місці події, надаючи допомогу українським громадянам, та працює з причетними органами", - повідомили в МЗС.

ДТП у Австрії

Місцеві австрійські ЗМІ сьогодні повідомили про масштабну аварію на автомагістралі неподалік Зеебенштайна.

Там мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку, внаслідок чого загинули четверо людей, ще четверо отримали важкі поранення. Повідомлялось, що у мікроавтобусі не було дітей.

Раніше РБК-Україна писало про те, що плануючи подорож Європою автомобілем, необхідно щонайменше за добу до перетину кордону придбати "Зелену карту".

Детально про те, що робити, якщо потрапили в аварію в одній із країн ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.