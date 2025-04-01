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Смертельне ДТП з українцями в Австрії: МЗС розповіло деталі про загиблих

Вівторок 01 квітня 2025 19:06
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Смертельне ДТП з українцями в Австрії: МЗС розповіло деталі про загиблих Фото: в Австрії сталось ДТП з українцями 1 квітня (facebook.com/Feuerwehr-Pitten)
Автор: Наталія Кава

Масштабна смертельна ДТП сталась поблизу Шайблінгкірхена, що в Австрії, у вівторок, 1 квітня. Там загинули чотири громадянина України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі українського МЗС.

За даними МЗС, аварія сталась близько 7 ранку за місцевим часом. Мікроавтобус із 8 громадянами України врізався у вантажівку. На місце події відразу прибув консул України.

За даними поліції, загинули четверо громадян України - 1960, 1963, 1970, 1971 років народження. Ще 4 особи отримали тяжкі травми. У вантажівці перебували двоє громадян Іспанії, які також зазнали травм.

"Консул України перебуває на місці події, надаючи допомогу українським громадянам, та працює з причетними органами", - повідомили в МЗС.

ДТП у Австрії

Місцеві австрійські ЗМІ сьогодні повідомили про масштабну аварію на автомагістралі неподалік Зеебенштайна.

Там мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку, внаслідок чого загинули четверо людей, ще четверо отримали важкі поранення. Повідомлялось, що у мікроавтобусі не було дітей.

Раніше РБК-Україна писало про те, що плануючи подорож Європою автомобілем, необхідно щонайменше за добу до перетину кордону придбати "Зелену карту".

Детально про те, що робити, якщо потрапили в аварію в одній із країн ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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